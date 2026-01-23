Били толпой и снимали: школьницы расправились с подругой в туалете

Полиция Московской области вскрыла подробности видеозаписи, на которой запечатлено издевательство над 12-летней девочкой в Ступино. Инцидент произошел в туалете одного из торговых центров, где группа сверстниц устроила публичную экзекуцию. Все участницы конфликта в возрасте от 12 до 14 лет уже установлены и дали показания в присутствии родителей.