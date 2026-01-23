Били толпой и снимали: школьницы расправились с подругой в туалете

Полиция Московской области вскрыла подробности видеозаписи, на которой запечатлено издевательство над 12-летней девочкой в Ступино. Инцидент произошел в туалете одного из торговых центров, где группа сверстниц устроила публичную экзекуцию. Все участницы конфликта в возрасте от 12 до 14 лет уже установлены и дали показания в присутствии родителей.
Нападение было преднамеренным и фиксировалось на смартфон. «Две школьницы нанесли побои своей знакомой 2012 г.р. в туалете торгового центра, а третья снимала происходящее на мобильный телефон», — уточнили представители ведомства. Сейчас правоохранители выясняют, что именно послужило поводом для столь жестокой расправы.
Дальнейшая судьба нападавших будет зависеть от результатов медицинского обследования жертвы. В региональном главке МВД подчеркнули: «Пострадавшей будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причиненного ее здоровью». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.