В МВД указали последовательность действий в случае передачи мошенникам СМС-кода

Киберполиция советует перестать общаться с людьми, которые просят у вас коды из СМС, и поменять пароли. Об этом сообщили в управлении МВД России, которое занимается борьбой с преступлениями в интернете.
Если вы уже отправили кому-то код из СМС, прекратите общение с этими людьми. Не доверяйте незнакомцам, которые звонят и представляются сотрудниками полиции или банков, говорят, что ваш аккаунт взломали, что вы участвуете в чём-то незаконном и требуют срочно что-то сделать.
МВД предупреждает, что это попытка напугать вас. Проверьте важные сайты: портал госуслуг, электронную почту, интернет-магазины, почтовые ящики и приложения банков. Если всё в порядке — сразу поменяйте пароли.
Также рекомендуется выйти из всех активных сессий и включить двухфакторную аутентификацию (это дополнительная защита, когда для входа нужен не только пароль, но и код, который приходит на телефон или другое устройство). Если вы не можете войти на какой-то сайт или в приложение, обратитесь в службу поддержки, полицию и банк.
