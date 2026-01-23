В МВД указали последовательность действий в случае передачи мошенникам СМС-кода

Также рекомендуется выйти из всех активных сессий и включить двухфакторную аутентификацию (это дополнительная защита, когда для входа нужен не только пароль, но и код, который приходит на телефон или другое устройство). Если вы не можете войти на какой-то сайт или в приложение, обратитесь в службу поддержки, полицию и банк.