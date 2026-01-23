Ричмонд
Bloomberg заявило о потере управления нефтяным танкером у побережья Алжира

Нефтяной танкер «Прогресс» потерял управление и теперь дрейфует в Средиземном море у берегов Алжира. Об этом 23 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания.

Источник: РИА "Новости"

«Нефтяной танкер, по-видимому, столкнулся с проблемами у побережья Алжира и теперь дрейфует в Средиземном море», — говорится в публикации.

Агентство сообщает, что на корабле якобы находится российская нефть. По данным Bloomberg, судно следовало на восток вдоль побережья Северной Африки к Суэцкому каналу. Однако, проходя мимо Алжира днем 21 января, танкер резко свернул с маршрута на север, где нет судоходных путей.

Отмечается, что утром в четверг, 24 января, навигационный статус судна изменился на «Не под командованием», а скорость упала примерно до одного узла (около 2 км/ч). С того момента судно дрейфует на восток в открытом море.

«Выход из судоходных путей, последующее изменение статуса навигации и снижение скорости указывают на какую-то механическую проблему», — заключает агентство.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы (ВМС) задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, который, по заявлению французских властей, шел курсом из России. Судно заподозрили в якобы использовании флага другой страны. Российское посольство во Франции сообщило, что Париж не уведомлял дипмиссию о задержании корабля.