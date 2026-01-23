Астраханский депутат получил ранение в зоне СВО

Раненого бойца навестил вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Павел Паутов. Отмечается, что состояние Бабушкина требует длительного курса восстановления и реабилитации. В региональном отделении ЛДПР уточнили, что депутат получил серьёзное ранение при выполнении боевого задания. Он добровольно отправился в зону СВО в 2022 году.
Ранее Life.ru писал о российском бойце Евгение Гущине, который получил серьёзное ранение в зоне спецоперации. Он почти месяц выживал в одиночку, скрываясь от противника, так как группа эвакуации не могла к нему добраться.
