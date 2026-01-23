Трамп пригрозил Киеву новыми потерями в преддверии переговоров в ОАЭ: главное об СВО 23 января

ВСУ грозят новые потери, если Киев не пойдет на диалог с Россией, заявил Дональд Трамп.
На фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, проходящие в настоящий момент, президент США Дональд Трамп предупредил Киев о риске новых территориальных потерь в случае затягивания мирного процесса. Тем временем ВС РФ продолжают продвижение на фронте, а Минобороны информирует о новых ударах по ВПК страны. Главное о спецоперации России на Украине за 23 января — в материале URA.RU.
Предупреждение из Вашингтона.
Дональд Трамп пригрозил Украине, что если та не пойдет на мир, может потерять еще больше территорий.
Президент США Дональд Трамп напрямую связал дальнейшие территориальные потери Украины с нежеланием Киева идти на подписание мирного соглашения. Соответствующее его заявление привел Белый дом.
«Я полагал, что [президент РФ Владимир] Путин стремится получить все целиком. Однако он не будет продвигаться дальше, если мы не заключим соглашение», — заявил американский лидер. Это заявление было сделано в преддверии трехсторонним переговорам в Абу-Даби, где обсуждаются возможные параметры урегулирования. Переговоры проходят в настоящий момент, они стартовали днем 23 января. В целом российская сторона неоднократно подтверждала готовность к диалогу, одновременно указывая на отсутствие готовности к договоренностям со стороны Киева.
Украина остается без резервов.
Украина практически остается без энергетических резервов.
Тем временем критическое состояние украинской энергетики усугубляется с каждым днем. Как заявил российский военный эксперт Алексей Леонков, Киев практически лишился возможности восстанавливать объекты инфраструктуры за счет западной помощи.
Ранее поставки трансформаторов и оборудования из стран Восточной Европы позволяли латать системные пробоины, но теперь этот ресурс исчерпан. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль признал, что запасов топлива в стране хватит лишь на 20 дней, а наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве. По оценкам экспертов, разрушение крупных подстанций или ТЭЦ приведет к такому объему ущерба, с которым ремонтный фонд, даже при наличии ресурсов, уже не справится.
Военно-техническое превосходство России.
На Западе признают преимущество российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Параллельно на Западе продолжают признавать наращивание качественного превосходства России в военном ключе. Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», как отмечает западный военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS, вызывает серьезную тревогу у аналитиков НАТО.
Сочетание гиперзвуковой скорости, малозаметности и способности маневрировать по сложной траектории делает её крайне сложной целью для систем ПВО. Возможность запуска с подводных лодок, что отмечает эксперт, позволяет наносить внезапные удары из труднопрогнозируемых районов, создавая дополнительную нагрузку на разведку и систему раннего предупреждения противника.
Удары возмездия и тактические успехи.
Минобороны РФ сообщило о нанесении одного массированного и пяти групповых ударов возмездия по объектам на Украине с 17 по 23 января. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, транспортные узлы, склады боеприпасов и производства беспилотников. Эти удары представлены как ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам России. На земле российские войска также продолжают продвижение: освобожден населенный пункт Симиновка в Харьковской области.
Командование ВСУ бросило своих солдат в районе Константиновки, тем грозит обморожение.
Наиболее тяжелое положение украинских войск на фронте фиксируется в районе Константиновке. По данным российских журналистов, около трех тысяч военнослужащих ВСУ оказались под угрозой обморожения. Более ста бойцов 156-й отдельной механизированной бригады уже подняли белый флаг из-за невозможности обеспечить обогрев.
Сообщается, что командование оставило подразделения без продовольствия, воды и отопительных средств. Оставшиеся в городе военные пытаются обогреваться дизельными обогревателями, что, по заявлению ВС РФ, делает их легко обнаруживаемыми целями для последующих ударов авиабомбами.