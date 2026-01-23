Трамп пригрозил Киеву новыми потерями в преддверии переговоров в ОАЭ: главное об СВО 23 января

«Я полагал, что [президент РФ Владимир] Путин стремится получить все целиком. Однако он не будет продвигаться дальше, если мы не заключим соглашение», — заявил американский лидер. Это заявление было сделано в преддверии трехсторонним переговорам в Абу-Даби, где обсуждаются возможные параметры урегулирования. Переговоры проходят в настоящий момент, они стартовали днем 23 января. В целом российская сторона неоднократно подтверждала готовность к диалогу, одновременно указывая на отсутствие готовности к договоренностям со стороны Киева.