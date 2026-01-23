Поставщик оружия Украине стал богатейшим оборонщиком в мире

Стрнад унаследовал CSG от своего отца и в 21 год занял пост генерального директора, а спустя пять лет стал единственным владельцем компании. По данным Bloomberg, ключевым драйвером роста его капитала стало успешное первичное размещение акций CSG на бирже Euronext Amsterdam. IPO прошло в пятницу, объем размещения составил 3,8 млрд евро, а вся компания была оценена в 25 млрд евро. В ходе первых торгов акции подорожали максимум на 32% к цене размещения.