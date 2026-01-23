Поставщик оружия Украине стал богатейшим оборонщиком в мире

Михал Стрнад является третьим самым богатым человеком мира до 40 лет.
Состояние чешского предпринимателя Михала Стрнада достигло 37 млрд долларов после выхода на биржу его оборонной компании Czechoslovak Group (CSG). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на обновленные данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
«Теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире и занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет», — говорится в сообщении Bloomberg Billionaires Index. В рейтинге уточняется, что он уступает только Лукасу Уолтону из семьи владельцев ритейлера Walmart Inc., чье состояние оценивается в 49 млрд долларов, и Марку Матешицу, сыну основателя Red Bull, с капиталом 38,4 млрд долларов.
Стрнад унаследовал CSG от своего отца и в 21 год занял пост генерального директора, а спустя пять лет стал единственным владельцем компании. По данным Bloomberg, ключевым драйвером роста его капитала стало успешное первичное размещение акций CSG на бирже Euronext Amsterdam. IPO прошло в пятницу, объем размещения составил 3,8 млрд евро, а вся компания была оценена в 25 млрд евро. В ходе первых торгов акции подорожали максимум на 32% к цене размещения.
CSG входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов для стран НАТО и Украины. После покупки американской Kinetic Group за 2,2 млрд долларов в 2025 году холдинг стал одним из крупнейших мировых производителей малокалиберных боеприпасов для короткоствольного оружия. Компания также развивает направление по выпуску и модернизации тяжелой военной техники. В него входят артиллерийские системы, бронированные машины и военные грузовики. В штате CSG работают около 14 тысяч человек.
