КСИР задержал 90 организаторов вооруженных беспорядков на севере Ирана

«Выявлены и задержаны 90 человек из числа лидеров террористических событий несколько дней назад, которые привели к нарушению общественной безопасности, поджогам машин, уничтожению государственной собственности», — приводит иранское агентство Fars заявление отделения разведывательной организации КСИР по провинции Зенджан.
В заявлении отмечается, что КСИР также провел в Зенджане успешную операцию по нейтрализации ключевой ячейки монархического движения в Иране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.