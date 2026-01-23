Военкор Харченко рассказал, на что тратят деньги бойцы СВО

Солдаты выбирают для себя индивидуальную амуницию.
Российские военнослужащие, участвующие в СВО решают тратить часть денежного довольствия на оснащение своих подразделений. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Харченко.
«Наличие всех этих гражданских товаров сильно влияют на выживаемость личного состава. Если в подразделении нет дронов, которые продаются на маркетплейсе, то и солдатам не доставят еду, не собьют “Бабу-ягу” и не выявят штурмующего противника», — рассказал Харченко в своем telegram-канале.
Военкор напомнил, что в отличие от Великой Отечественной войны, когда форма, снаряжение и вооружение военнослужащих были унифицированы и поставлялись централизованно, участники СВО индивидуально формировать свой комплект. По его словам, бойцы сами выбирают и приобретают дроны-разведчики, тепловизоры, антидроновые укрытия и покрытия, средства маскировки, а также мотоциклы и другую легкую технику для мобильности на позиции.
