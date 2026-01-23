В Москве арестовали первого замглавы администрации Сергиева Посада

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 23 января 2026 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тостановского Сергея Борисовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и преступления, предусмотренного п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении.