В Москве арестовали первого замглавы администрации Сергиева Посада

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы санкционировал арест первого замглавы администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области Сергея Тостановского, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: AP 2024

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 23 января 2026 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тостановского Сергея Борисовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и преступления, предусмотренного п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд арестовал начальника управления сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского городского округа Ивана Кончакова, обвиняемого в мошенничестве и получении двух взяток.