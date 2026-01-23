Ричмонд
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Ставрополье

В Ставрополье в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.



По информации канала, авария произошла в селе Татарка Шпаковского округа. Столкнулись два легковых автомобиля.

— Один ребенок выжил, его госпитализировали, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России сообщили, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом в подмосковном Клину. Пассажир иномарки погиб, водителя и еще двух пассажиров госпитализировали.