Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали первого замглавы администрации Сергиева Посада Тостановского

Тверской суд Москвы одобрил арест первого заместителя главы администрации Сергиева Посада Сергея Тостановского. Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе суда.

Тверской суд Москвы одобрил арест первого заместителя главы администрации Сергиева Посада Сергея Тостановского. Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве отметили, что ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, суд арестовал начальника управления сельского хозяйства администрации Сергиева Посада Ивана Кончакова, обвиняемого в мошенничестве и получении двух взяток, передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

В этот же день также стало известно, что Мещанский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, который подозревается в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который обвиняется в получении взятки. Он пробудет в СИЗО как минимум до 23 апреля.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше