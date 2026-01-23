Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле столицы

В Северо-Западном туннеле в Москве загорелся автомобиль, на месте происшествия работают городские оперативные службы. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение в сторону области затруднено на 5,3 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.
Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших, передает Telegram-канал ведомства.
21 января на парковке рядом с жилыми домами на проспекте Андропова в Москве загорелся автомобиль. Позднее огонь с него перешел на другую машину. Очевидцы вызвали пожарных, которые оперативно потушили возгорание.
19 января машина загорелась на Звенигородской эстакаде в столице. В связи со случившимся в районе ДТП образовалась пробка протяженностью 1,5 километра. Позднее автомобиль потушили, в результате пожара никто не пострадал.