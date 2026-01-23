Волна пожаров на трансформаторах накрыла Киев

"По сообщениям местных интернет-сообществ, трансформаторы на Украине испытывают трудности с нагрузкой после подключения к электросети, что связано с перепадами напряжения. В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено возгорание и искрение трансформатора на одном из жилых домов в Киеве.