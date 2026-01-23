Ричмонд
Волна пожаров на трансформаторах накрыла Киев

В Киеве зафиксированы массовые возгорания трансформаторов. По данным издания «Страна.ua», сообщения о происшествиях поступают как минимум из четырёх районов украинской столицы.

"По сообщениям местных интернет-сообществ, трансформаторы на Украине испытывают трудности с нагрузкой после подключения к электросети, что связано с перепадами напряжения. В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено возгорание и искрение трансформатора на одном из жилых домов в Киеве.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым тяжёлым днём в энергетике Украины. По его словам, ситуация «сверхтяжёлая». В связи с этим энергетики продолжают применять экстренные отключения электроэнергии для предотвращения дестабилизации работы сети.

