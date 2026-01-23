Ричмонд
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, ранив пять мирных жителей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский дрон атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Дрон ВСУ атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа. Ранены пять мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что автобус полностью уничтожило огнем. Двое мужчин и две женщины получили при атаке минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии, сейчас ему проводят операцию.

Гладков добавил, что после оказания помощи одна из женщин будет направлена в городскую больницу Белгорода, двое других пострадавших продолжат амбулаторное лечение. Еще одному раненому с баротравмой оказали помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего обследования его перевезут в Белгород.

ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.