Гладков: есть тяжелораненый после атаки автобуса дроном ВСУ

После атаки дрона мужчине провели операцию.
Дрон ВСУ 23 января атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области, ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Дрон ВСУ атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа. Ранены пять мирных жителей. Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, в настоящее время ему проводят операцию», — написал Гладков в telegram-канале.
Губернатор уточнил, что после оказания первичной помощи одну из женщин переведут в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения и наблюдения. Еще двое пострадавших, по словам главы региона, будут проходить амбулаторное лечение под контролем врачей по месту жительства. Отдельно Гладков сообщил о пятом раненом: мужчине с баротравмой помощь оказали в Борисовской центральной районной больнице, после чего бригада скорой помощи повезла его на дополнительное обследование в белгородское медучреждение.
Ранее в Белгородской области уже фиксировались атаки ВСУ с применением FPV-дронов. Тогда под удары попали Волоконовский, Белгородский и Шебекинский округа: была уничтожена машина на автодороге Грушевка — Пятницкое, погибла женщина, еще четверо мирных жителей получили ранения, повреждены автомобили и сельхозтехника.