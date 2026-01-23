Гладков: есть тяжелораненый после атаки автобуса дроном ВСУ

Губернатор уточнил, что после оказания первичной помощи одну из женщин переведут в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения и наблюдения. Еще двое пострадавших, по словам главы региона, будут проходить амбулаторное лечение под контролем врачей по месту жительства. Отдельно Гладков сообщил о пятом раненом: мужчине с баротравмой помощь оказали в Борисовской центральной районной больнице, после чего бригада скорой помощи повезла его на дополнительное обследование в белгородское медучреждение.