Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Белгородской области, ранены пять человек

Беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области. В результате происшествия пострадали пять мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжёлом состоянии, ему проводится срочная операция. После оказания помощи одна из женщин будет направлена в белгородскую городскую больницу № 2, а двое других пострадавших останутся на амбулаторном лечении.

«Пятому пострадавшему, получившему баротравму, оказали помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего обследования бригада скорой транспортирует его в медицинское учреждение города Белгорода. Автобус полностью уничтожен огнём», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Шебекинском округе Белгородской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате происшествия пострадал один мирный житель. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, а также слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота и конечностей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.