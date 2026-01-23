ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Белгородской области, ранены пять человек

По его данным, двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжёлом состоянии, ему проводится срочная операция. После оказания помощи одна из женщин будет направлена в белгородскую городскую больницу № 2, а двое других пострадавших останутся на амбулаторном лечении.