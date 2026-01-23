Мэр Лебедев: Мурманск и Североморск частично обесточены из-за непогоды

Из-за появления гололеда и изморози на линиях электропередач в Мурманске и Североморске частично отключили электричество. По данным филиала Россети Северо-Запад, в регионе сохраняется повышенный риск аварийных отключений электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил мэр Мурманска Иван Лебедев.