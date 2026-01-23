Мэр Лебедев: Мурманск и Североморск частично обесточены из-за непогоды

Из-за появления гололеда и изморози на линиях электропередач в Мурманске и Североморске частично отключили электричество. По данным филиала Россети Северо-Запад, в регионе сохраняется повышенный риск аварийных отключений электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил мэр Мурманска Иван Лебедев.
— Филиал Россети работает в режиме повышенной готовности: к восстановлению электроснабжения готовы 49 аварийных бригад и 83 единицы техники. При необходимости социально значимые объекты будут обеспечены резервным энергоснабжением с помощью девяти дизельных генераторов общей мощностью 2,3 МВт, — уточнил глава региона.
Лебедев подчеркнул, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в города, передает его Telegram-канал.
