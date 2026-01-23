Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, ранены пять мирных жителей

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области, ранены пять мирных жителей, один находится в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, в настоящее время ему проводят операцию, — отметил глава региона.
По словам Гладкова, после оказания медицинской помощи одна из пострадавших женщин будет направлена в городскую больницу, двое других продолжат амбулаторное лечение.
— Автобус полностью уничтожен огнем, — написал он в своем Telegram-канале.
23 января в результате атаки украинских беспилотников в Пензе произошел пожар на нефтебазе, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Ранее в Шебекинском городском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. В результате происшествия водитель машины получил ранения. Мужчину с осколочными ранениями предплечья и ноги доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, ему оказали необходимую помощь.