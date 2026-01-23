Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, ранены пять мирных жителей

— Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, в настоящее время ему проводят операцию, — отметил глава региона.