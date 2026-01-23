Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слон сбежал из цирка в Самаре. Видео

Слон сбежал с территории Самарского цирка и свободно разгуливал по улицам города. Об этом сообщает telegram-канал 112.

В Самаре из цирка убежал слон, животное уже поймали.

Слон сбежал с территории Самарского цирка и свободно разгуливал по улицам города. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«В Самаре из цирка убежал слоник и спокойно разгуливал по улицам города. Предварительно, животное уже нашли и вернули. С ним все хорошо» — сказано в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге из здания цирка сбежали два слона. Фотографии и видеозаписи с их участием были опубликованы в местных городских сообществах.

telegram-канал ЧП САМАРА.