Слон сбежал из цирка в Самаре. Видео

В Самаре из цирка убежал слон, животное уже поймали.
Слон сбежал с территории Самарского цирка и свободно разгуливал по улицам города. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В Самаре из цирка убежал слоник и спокойно разгуливал по улицам города. Предварительно, животное уже нашли и вернули. С ним все хорошо» — сказано в сообщении.
Ранее в Екатеринбурге из здания цирка сбежали два слона. Фотографии и видеозаписи с их участием были опубликованы в местных городских сообществах.
telegram-канал ЧП САМАРА.