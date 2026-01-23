Преступление из прошлого: в Челябинске раскрыли убийство, которое 25 лет оставалось тайной

По данным следствия, вечером 12 июля 2000 года 21-летний молодой человек распивал алкоголь в квартире на улице Шоссе Металлургов. Во время застолья между ним и сожителем его матери вспыхнул конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил мужчину по голове, после чего выгнал его в подъезд и вернулся в квартиру.