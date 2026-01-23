Ричмонд
Преступление из прошлого: в Челябинске раскрыли убийство, которое 25 лет оставалось тайной

Следователи раскрыли убийство 25-летней давности в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СК России по Челябинской области установили обстоятельства смертельного избиения мужчины, произошедшего летом 2000 года. Жертвой преступления стал 52-летний житель Челябинска.

По данным следствия, вечером 12 июля 2000 года 21-летний молодой человек распивал алкоголь в квартире на улице Шоссе Металлургов. Во время застолья между ним и сожителем его матери вспыхнул конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил мужчину по голове, после чего выгнал его в подъезд и вернулся в квартиру.

С серьезными травмами пострадавший смог дойти до соседнего подъезда, где потерял сознание. Его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных повреждений. Тогда установить виновного не смогли, и расследование было приостановлено.

Спустя четверть века следователи и криминалисты СК совместно с оперативниками уголовного розыска вновь подняли материалы дела, повторно допросили свидетелей и установили личность подозреваемого. Выяснилось, что мужчина вскоре после преступления уже отбывал наказание за другие тяжкие преступления.

Во время допроса фигурант признал вину и подтвердил показания в ходе следственного эксперимента. Сейчас следствие продолжает сбор доказательств.