Атака БПЛА ВСУ оставила без света более тысячи абонентов в Михайловском округе

«Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — написал он в своём телеграм-канале.
Тем временем, ситуация со светом на Украине резко обострилась из-за масштабных повреждений в системе энергоснабжения. Крупнейшая энергетическая компания страны ДТЭК сообщила, что система работает на пределе своих возможностей. При этом в ДТЭК выразили надежду на улучшение ситуации в ближайшие дни. Компания заявила, что энергетики уже ведут восстановительные работы, и ремонт на некоторых критически важных объектах должен завершиться в течение короткого времени.
