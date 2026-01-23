Ричмонд
Атака БПЛА ВСУ оставила без света более тысячи абонентов в Михайловском округе

Атака вражеского дрона привела к отключению электричества у более чем тысячи абонентов в Михайловском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

«Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — написал он в своём телеграм-канале.

Тем временем, ситуация со светом на Украине резко обострилась из-за масштабных повреждений в системе энергоснабжения. Крупнейшая энергетическая компания страны ДТЭК сообщила, что система работает на пределе своих возможностей. При этом в ДТЭК выразили надежду на улучшение ситуации в ближайшие дни. Компания заявила, что энергетики уже ведут восстановительные работы, и ремонт на некоторых критически важных объектах должен завершиться в течение короткого времени.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

