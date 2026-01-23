Reuters: Украина близка к гуманитарной катастрофе

Ранее украинские власти сообщали, что в результате ударов по критически важной инфраструктуре в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а запасов топлива при текущем уровне потребления хватит примерно на 20 дней. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве, Одесской области и прифронтовых регионах, где часть городов длительное время остается без света и тепла, а власти вынуждены увеличивать импорт электроэнергии и готовиться к возможному расселению жителей отдельных домов.