Reuters: Украина близка к гуманитарной катастрофе

По сообщению издания, люди получают электричество по несколько часов в день.
На Украине в скором времени может наступить гуманитарная катастрофа из-за разрушений в энергетическом секторе. В ряде регионов страны жители получают электричество лишь на несколько часов в сутки, при этом многоквартирные дома неделями остаются без отопления. Об этом сообщил генеральный директор украинской энергетической компании DTEK Максим Тимченко.
«Люди получают электричество на 3−4 часа, затем перерыв на 10−15 часов. У нас уже несколько недель нет отопления в многоквартирных домах», — приводит слова Тимченко Reuters. Он пояснил, что Украина удерживает энергосистему за счет импорта газа, в том числе из США, поскольку атаки заставили газовые, угольные и гидроэлектростанции работать ниже мощности, а доля собственной генерации резко сократилась.
По данным DTEK, компания утратила 60−70% своей генерирующей мощности и оценивает ущерб от повреждений в сотни миллионов долларов. Тимченко подчеркнул, что значительная часть инфраструктуры выведена из строя не временно, а без возможности быстрого ремонта. В ряде случаев, по его словам, повреждения настолько велики, что восстановление объектов в прежнем виде лишено смысла и требует полного обновления оборудования и сетей.
Ранее украинские власти сообщали, что в результате ударов по критически важной инфраструктуре в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а запасов топлива при текущем уровне потребления хватит примерно на 20 дней. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве, Одесской области и прифронтовых регионах, где часть городов длительное время остается без света и тепла, а власти вынуждены увеличивать импорт электроэнергии и готовиться к возможному расселению жителей отдельных домов.