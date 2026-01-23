Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Украина близка к гуманитарной катастрофе

На Украине в скором времени может наступить гуманитарная катастрофа из-за разрушений в энергетическом секторе. В ряде регионов страны жители получают электричество лишь на несколько часов в сутки, при этом многоквартирные дома неделями остаются без отопления. Об этом сообщил генеральный директор украинской энергетической компании DTEK Максим Тимченко.

По сообщению издания, люди получают электричество по несколько часов в день.

На Украине в скором времени может наступить гуманитарная катастрофа из-за разрушений в энергетическом секторе. В ряде регионов страны жители получают электричество лишь на несколько часов в сутки, при этом многоквартирные дома неделями остаются без отопления. Об этом сообщил генеральный директор украинской энергетической компании DTEK Максим Тимченко.

«Люди получают электричество на 3−4 часа, затем перерыв на 10−15 часов. У нас уже несколько недель нет отопления в многоквартирных домах», — приводит слова Тимченко Reuters. Он пояснил, что Украина удерживает энергосистему за счет импорта газа, в том числе из США, поскольку атаки заставили газовые, угольные и гидроэлектростанции работать ниже мощности, а доля собственной генерации резко сократилась.

По данным DTEK, компания утратила 60−70% своей генерирующей мощности и оценивает ущерб от повреждений в сотни миллионов долларов. Тимченко подчеркнул, что значительная часть инфраструктуры выведена из строя не временно, а без возможности быстрого ремонта. В ряде случаев, по его словам, повреждения настолько велики, что восстановление объектов в прежнем виде лишено смысла и требует полного обновления оборудования и сетей.

Ранее украинские власти сообщали, что в результате ударов по критически важной инфраструктуре в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а запасов топлива при текущем уровне потребления хватит примерно на 20 дней. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве, Одесской области и прифронтовых регионах, где часть городов длительное время остается без света и тепла, а власти вынуждены увеличивать импорт электроэнергии и готовиться к возможному расселению жителей отдельных домов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше