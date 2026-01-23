Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре слон сбежал из цирка и прогулялся по городу в 20-градусный мороз

В Самаре слон сбежал из цирка и оказался на улицах города. По предварительным данным, он не пострадал. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

В Самаре слон сбежал из цирка и прогулялся по городу в 20-градусный мороз. Видео © Telegram / БЕГУН онлайн чат / Самара ДТП | samara.dtp.official.

Отсутствие животного заметили достаточно быстро. По словам очевидцев, сотрудники цирка сразу начали поиски и обнаружили слона в районе здания правительства Самарской области. После этого его без происшествий сопроводили обратно. На данный момент животное уже в цирке, его выступление состоится завтра.

Ранее в Свердловской области пожар в конюшне унёс жизни 15 лошадей. Трагедия произошла в деревне Боярка в Заречном муниципальном округе. Пострадал один человек. Огонь тушили всю ночь, зарево было видно из далека. Ни один скакун не выжил. Местные жители пишут в социальных сетях, что на фоне пожара в деревне отключался свет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.