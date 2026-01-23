В Самаре слон сбежал из цирка и прогулялся по городу в 20-градусный мороз

Ранее в Свердловской области пожар в конюшне унёс жизни 15 лошадей. Трагедия произошла в деревне Боярка в Заречном муниципальном округе. Пострадал один человек. Огонь тушили всю ночь, зарево было видно из далека. Ни один скакун не выжил. Местные жители пишут в социальных сетях, что на фоне пожара в деревне отключался свет.