В Минской области раскрыли убийство дальнобойщика, совершенное 25 лет назад

По данным следствия, после разгрузки в Москве водитель направился обратно в Беларусь. Утром 17 сентября фура находилась на стоянке возле кафе в Смолевичском районе, а спустя несколько часов оказалась уже в Борисовском районе. Коллеги погибшего, возвращавшиеся тем же маршрутом, заметили автомобиль своей фирмы и попытались остановить людей, находившихся за рулем. Один из мужчин угрожал им огнестрельным оружием, после чего очевидцы сообщили о случившемся в ГАИ.