В Минской области раскрыли убийство дальнобойщика, совершенное 25 лет назад

Убийство дальнобойщика, совершенное в 1999 году в Минской области, раскрыто спустя четверть века. Об этом сообщили представители милиции и Следственного комитета на пресс-конференции, передает БЕЛТА.
Тело водителя было обнаружено 17 сентября 1999 года в грузовом отсеке фуры на одной из улиц Борисова. На голове погибшего находился полиэтиленовый пакет, руки были связаны за спиной, также были зафиксированы два огнестрельных ранения. Установлено, что погибший — житель Гродно 1957 года рождения, который выполнял рейс по доставке груза из Германии в Москву.
По данным следствия, после разгрузки в Москве водитель направился обратно в Беларусь. Утром 17 сентября фура находилась на стоянке возле кафе в Смолевичском районе, а спустя несколько часов оказалась уже в Борисовском районе. Коллеги погибшего, возвращавшиеся тем же маршрутом, заметили автомобиль своей фирмы и попытались остановить людей, находившихся за рулем. Один из мужчин угрожал им огнестрельным оружием, после чего очевидцы сообщили о случившемся в ГАИ.
Долгое время установить причастных к преступлению не удавалось. В ходе повторной проверки уголовных дел и анализа оперативной информации правоохранители вышли на двух человек, ранее задержанных за другое разбойное нападение. Фотороботы, составленные в 1999 году, совпали с их внешностью.
Один из подозреваемых признался, что вместе с сообщником в 1990-е годы занимался разбойными нападениями. По его словам, при попытке ограбления дальнобойщика стрелял напарник, а он помогал переместить тело. Уголовное преследование в отношении стрелявшего прекращено в связи с его смертью, второй участник привлечен к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось о раскрытии в Челябинской области серии убийств и разбойных нападений, совершенных в 2004—2007 годах. Подозреваемого удалось установить после повторного анализа старых материалов дела и дополнительных следственных действий.