Засыпанную сугробами Камчатку ждёт новый мощный снегопад с метелью

Синоптик отметила, что атмосферный фронт принесёт снег, мокрый снег и дождь. В отдельные дни прогнозируются метель, гололедица и усиление ветра. Порывы могут достигать опасных значений. Макарова также напомнила, что недавние снегопады в регионе специалисты уже назвали сильнейшими за весь XXI век.
«24 и 26 января в Камчатском крае осадки — снег, мокрый снег, дождь. 25 января — сильный снег, метель, гололедица, ветер. 25−26 января — ветер до 30 метров в секунду», — уточнила метеоролог.
Ранее сообщалось, что Камчатский край пережил рекордные снегопады, которые стали самыми мощными за последние десятилетия. Губернатор Владимир Солодов докладывал президенту России о том, что за короткий период в регионе выпали несколько месячных норм осадков. Стихия привела к гибели двух человек из-за схода лавин и снежных масс с крыш зданий. В Петропавловске-Камчатском школы временно переводили на дистанционный формат, а коммунальные службы работали в усиленном режиме. Региону оказывали помощь соседние субъекты Дальнего Востока и федеральные структуры.
