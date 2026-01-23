Засыпанную сугробами Камчатку ждёт новый мощный снегопад с метелью

Ранее сообщалось, что Камчатский край пережил рекордные снегопады, которые стали самыми мощными за последние десятилетия. Губернатор Владимир Солодов докладывал президенту России о том, что за короткий период в регионе выпали несколько месячных норм осадков. Стихия привела к гибели двух человек из-за схода лавин и снежных масс с крыш зданий. В Петропавловске-Камчатском школы временно переводили на дистанционный формат, а коммунальные службы работали в усиленном режиме. Региону оказывали помощь соседние субъекты Дальнего Востока и федеральные структуры.