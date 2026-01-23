В Москве арестован шантажист, распространивший порно с несовершеннолетней

По данным следствия, с октября по декабрь 2025 года обвиняемый переписывался с девочкой 2009 года рождения в социальной сети. В ходе общения он заполучил видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетней. В дальнейшем мужчина начал принуждать подростка к действиям сексуального характера, угрожая публикацией компрометирующих материалов. Когда девочка отказалась продолжать общение, обвиняемый распространил видео, отправив его старшей сестре потерпевшей, которая и обратилась в правоохранительные органы.