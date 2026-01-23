В Москве арестован шантажист, распространивший порно с несовершеннолетней

По данным следствия, с октября по декабрь 2025 года обвиняемый переписывался с девочкой 2009 года рождения в социальной сети. В ходе общения он заполучил видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетней. В дальнейшем мужчина начал принуждать подростка к действиям сексуального характера, угрожая публикацией компрометирующих материалов. Когда девочка отказалась продолжать общение, обвиняемый распространил видео, отправив его старшей сестре потерпевшей, которая и обратилась в правоохранительные органы.
«Следователями столичного СК фигурант задержан. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия Останкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время следствие проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется по статьям о понуждении к действиям сексуального характера (п. «б» ч. 3 ст. 133 УК РФ) и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).
Ранее обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова столкнулась с попыткой сексуального насилия на Бали. Модель сообщила, что некий мужчина удерживал её на вилле, забрал средство связи и пытался применить силу. Линникова смогла покинуть место происшествия и обратилась в полицию за помощью. Она выразила надежду на жесткую реакцию правоохранительных органов Индонезии, чьи законы предусматривают строгую ответственность за подобные действия, включая депортацию или тюремное заключение. Позднее она опубликовала фото предполагаемого нападавшего в социальных сетях.
