Под Ставрополем столкнулись две легковушки, погибли четверо

В результате ДТП в селе Татарка Ставропольского края погибли четыре человека, включая ребенка. Как сообщает Telegram-канал «112», столкновение двух легковых автомобилей случилось на перекрестке улиц Чехова и Свободной.
В результате столкновения четверо человек погибли на месте. Помимо этого, в аварии пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей, всем им требуется медицинская помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы, медики оказывают помощь пострадавшим. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее «КП — Дальний Восток» сообщал, что пассажирский автобус с туристами из Китая врезался в грузовой автомобиль в Приморье, тогда три человека погибли. ДТП произошло на 56-м километре трассы Раздольное — Хасан в районе поселка Барабаш Приморского края.