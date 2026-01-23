Ричмонд
Под Ставрополем столкнулись две легковушки, погибли четверо

В селе Татарка столкнулись две легковушки, погиб ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В результате ДТП в селе Татарка Ставропольского края погибли четыре человека, включая ребенка. Как сообщает Telegram-канал «112», столкновение двух легковых автомобилей случилось на перекрестке улиц Чехова и Свободной.

В результате столкновения четверо человек погибли на месте. Помимо этого, в аварии пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей, всем им требуется медицинская помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, медики оказывают помощь пострадавшим. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «КП — Дальний Восток» сообщал, что пассажирский автобус с туристами из Китая врезался в грузовой автомобиль в Приморье, тогда три человека погибли. ДТП произошло на 56-м километре трассы Раздольное — Хасан в районе поселка Барабаш Приморского края.