Оставленная в авто пиротехника устроила огненное шоу на ВДНХ

На территории ВДНХ в Москве фейерверк рванул из багажника машины. Владелец автомобиля ненадолго отлучился, в его отсутствие пиротехника неожиданно сработала прямо внутри авто. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

Оставленная в авто пиротехника устроила огненное шоу на ВДНХ. Видео © Telegram / Mash.

Мощные залпы привели к возгоранию транспортного средства. В результате интенсивного горения багажник автомобиля полностью выгорел. Происходящее превратилось в неожиданное и опасное зрелище для случайных свидетелей, наблюдавших за внезапным «огненным шоу» прямо на парковке.

Ранее в Москве на крыше одного из корпусов элитного жилого комплекса произошёл взрыв. Инцидент случился во время монтажных работ на строящемся доме на улице Нижние Мнёвники. Причиной ЧП стала разгерметизация пропанового баллона. В момент съёмки видео произошёл хлопок, после чего на крыше было видно возгорание. Предварительно сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются.

