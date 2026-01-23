Оставленная в авто пиротехника устроила огненное шоу на ВДНХ. Видео © Telegram / Mash.
Мощные залпы привели к возгоранию транспортного средства. В результате интенсивного горения багажник автомобиля полностью выгорел. Происходящее превратилось в неожиданное и опасное зрелище для случайных свидетелей, наблюдавших за внезапным «огненным шоу» прямо на парковке.
Ранее в Москве на крыше одного из корпусов элитного жилого комплекса произошёл взрыв. Инцидент случился во время монтажных работ на строящемся доме на улице Нижние Мнёвники. Причиной ЧП стала разгерметизация пропанового баллона. В момент съёмки видео произошёл хлопок, после чего на крыше было видно возгорание. Предварительно сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются.
