Оставленная в авто пиротехника устроила огненное шоу на ВДНХ

Ранее в Москве на крыше одного из корпусов элитного жилого комплекса произошёл взрыв. Инцидент случился во время монтажных работ на строящемся доме на улице Нижние Мнёвники. Причиной ЧП стала разгерметизация пропанового баллона. В момент съёмки видео произошёл хлопок, после чего на крыше было видно возгорание. Предварительно сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются.