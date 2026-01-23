В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мирный житель

Вооруженные силы Украины применили беспилотник для атаки на гражданский автомобиль в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области. В результате удара пострадал мирный житель, сообщил региональный оперативный штаб.
Пострадавший мужчина получил осколочные ранения головы и нижних конечностей. Ему была оказана медицинская помощь в Борисовской центральной районной больнице, после чего принято решение о его дальнейшем лечении в Белгороде.
В результате атаки беспилотного летательного аппарата автомобиль был полностью уничтожен огнем. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее в Воронежской области загорелась кровля жилого дома. Инцидент произошел из-за падения фрагментов беспилотника.