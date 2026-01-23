Ричмонд
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мирный житель

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал один человек.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины применили беспилотник для атаки на гражданский автомобиль в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области. В результате удара пострадал мирный житель, сообщил региональный оперативный штаб.

Пострадавший мужчина получил осколочные ранения головы и нижних конечностей. Ему была оказана медицинская помощь в Борисовской центральной районной больнице, после чего принято решение о его дальнейшем лечении в Белгороде.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата автомобиль был полностью уничтожен огнем. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Воронежской области загорелась кровля жилого дома. Инцидент произошел из-за падения фрагментов беспилотника.

