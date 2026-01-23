Губернатор Чибис: режим повышенной готовности вводится в Мурманской области

Ранее глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик сообщил об отключении электроснабжения во всем муниципалитете в результате аварии на линии электропередачи высокого напряжения. Он также добавил, что после возобновления электроснабжения службы приступят к восстановлению системы теплоснабжения.