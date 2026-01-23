Губернатор Чибис: режим повышенной готовности вводится в Мурманской области

Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморск пока будут сохраняться.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о введении в регионе режима повышенной готовности из ‑за аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях “Россетей”, в регионе вводится режим повышенной готовности. Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение», — заявил губернатор в своем telegram-канале.
Ранее глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик сообщил об отключении электроснабжения во всем муниципалитете в результате аварии на линии электропередачи высокого напряжения. Он также добавил, что после возобновления электроснабжения службы приступят к восстановлению системы теплоснабжения.