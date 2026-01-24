Теракт на свадьбе в Пакистане унёс жизни пяти человек

«Минимум пять человек были убиты и десять пострадали в результате атаки террориста-смертника во время свадебной церемонии вечером в пятницу», — сообщает новостной портал со ссылкой на местных представителей власти.
По данным издания, взрыв произошёл вечером в пятницу в доме, где проходила свадебная церемония. Здание принадлежало главе одной из местных общин. Правоохранительные органы подтвердили информацию о нападении и ведут расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее Центральное командование США сообщило о ликвидации главаря террористической группировки, имевшей связи с «Аль-Каидой»*. По данным командования, ликвидированный лидер также был связан с организатором засады «Исламского государства»* против американских военнослужащих в Сирии. Ликвидированный боевик имел прямые связи с организатором засады против американских военнослужащих, в ходе которой погибли двое солдат и переводчик США.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.