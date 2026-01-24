Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теракт на свадьбе в Пакистане унёс жизни пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли и ещё десять получили ранения в результате атаки террориста-смертника на свадьбе в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан. Об этом сообщает газета Tribune Express со ссылкой на представителей местных властей.

Источник: Life.ru

«Минимум пять человек были убиты и десять пострадали в результате атаки террориста-смертника во время свадебной церемонии вечером в пятницу», — сообщает новостной портал со ссылкой на местных представителей власти.

По данным издания, взрыв произошёл вечером в пятницу в доме, где проходила свадебная церемония. Здание принадлежало главе одной из местных общин. Правоохранительные органы подтвердили информацию о нападении и ведут расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее Центральное командование США сообщило о ликвидации главаря террористической группировки, имевшей связи с «Аль-Каидой»*. По данным командования, ликвидированный лидер также был связан с организатором засады «Исламского государства»* против американских военнослужащих в Сирии. Ликвидированный боевик имел прямые связи с организатором засады против американских военнослужащих, в ходе которой погибли двое солдат и переводчик США.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше