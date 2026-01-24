В Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал мирный житель

«Мужчине, получившему осколочные ранения головы и ног, оказывают медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Машина сгорела», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус в Грайворонском округе. В результате происшествия пострадали пять мирных жителей. Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжёлом состоянии.
