В Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал мирный житель

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Грузское Борисовского округа, в результате происшествия пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчине, получившему осколочные ранения головы и ног, оказывают медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Машина сгорела», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус в Грайворонском округе. В результате происшествия пострадали пять мирных жителей. Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжёлом состоянии.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

