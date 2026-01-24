Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области из-за перебоев со светом ввели режим повышенной готовности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о введении режима повышенной готовности. Причиной стали частичные отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды.

Источник: Life.ru

«В регионе вводится режим повышенной готовности. Провёл заседание оперативного штаба. О ходе работ доложили руководители “Россетей”, организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований. Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО городе Североморск пока будут сохраняться», — уточнил губернатор в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что введённые ограничения электроснабжения (в жилых домах и на улицах) — необходимая мера. Она позволяет обеспечить электроэнергией в первую очередь котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты.

Чибис заявил, что «Россетям» дано указание задействовать все ресурсы для максимально быстрого восстановления линий электропередачи.

Тем временем, новые осадки ожидаются на Камчатке в ближайшие выходные. К полуострову подходит очередной циклон с Тихого океана. Он пройдёт через территорию Камчатского края и сместится в акваторию Охотского моря. Атмосферный фронт принесёт снег, мокрый снег и дождь. В отдельные дни прогнозируются метель, гололедица и усиление ветра. Порывы могут достигать опасных значений.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше