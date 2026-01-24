В Мурманской области из-за перебоев со светом ввели режим повышенной готовности

Тем временем, новые осадки ожидаются на Камчатке в ближайшие выходные. К полуострову подходит очередной циклон с Тихого океана. Он пройдёт через территорию Камчатского края и сместится в акваторию Охотского моря. Атмосферный фронт принесёт снег, мокрый снег и дождь. В отдельные дни прогнозируются метель, гололедица и усиление ветра. Порывы могут достигать опасных значений.