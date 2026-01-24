В Мурманской области из-за перебоев со светом ввели режим повышенной готовности

«В регионе вводится режим повышенной готовности. Провёл заседание оперативного штаба. О ходе работ доложили руководители “Россетей”, организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований. Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО городе Североморск пока будут сохраняться», — уточнил губернатор в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что введённые ограничения электроснабжения (в жилых домах и на улицах) — необходимая мера. Она позволяет обеспечить электроэнергией в первую очередь котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты.
Чибис заявил, что «Россетям» дано указание задействовать все ресурсы для максимально быстрого восстановления линий электропередачи.
Тем временем, новые осадки ожидаются на Камчатке в ближайшие выходные. К полуострову подходит очередной циклон с Тихого океана. Он пройдёт через территорию Камчатского края и сместится в акваторию Охотского моря. Атмосферный фронт принесёт снег, мокрый снег и дождь. В отдельные дни прогнозируются метель, гололедица и усиление ветра. Порывы могут достигать опасных значений.
