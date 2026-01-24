Посетитель повредил статую императрицы Александры Федоровны в Эрмитаже

15 января по соцсетям разлетелась новость о посетителе, который споткнулся и повредил картину Карла Брюллова в Третьяковской галерее. На экспонате якобы осталась царапина. Позднее представители галереи опровергли данную информацию. Они рассказали, что посетитель действительно оступился, но не задел картину. Какие последствия могут быть, если повредить музейный экспонат, «Вечерняя Москва» решила узнать у основателя адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексея Лунева.