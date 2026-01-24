Посетитель повредил статую императрицы Александры Федоровны в Эрмитаже

Посетитель Государственного Эрмитажа повредил статую императрицы Александры Федоровны, его задержали. Об этом в пятницу, 23 января, сообщила пресс-служба музея.
Инцидент случился вечером. Смотритель Эрмитажа увидела повреждения на портретной статуе императрицы Александры Федоровны, которая находится на Октябрьской лестнице Зимнего дворца.
Сотрудники Службы безопасности музея оперативно определили по камерам видеонаблюдения, что повреждения нанес посетитель, который еще находится в музее. Нарушителя задержала Служба безопасности Эрмитажа при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
— Поврежден палец у статуи императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. К счастью, это не оригинальная деталь скульптуры, а реставрационное восполнение утраченной ранее части, — сказано в сообщении, передает РИА Новости.
Произведение, заказанное императором Николаем I, создал в 1840 году Дмитрий Савельев по оригиналу прусского скульптора Карла Фридриха Вихмана.
15 января по соцсетям разлетелась новость о посетителе, который споткнулся и повредил картину Карла Брюллова в Третьяковской галерее. На экспонате якобы осталась царапина. Позднее представители галереи опровергли данную информацию. Они рассказали, что посетитель действительно оступился, но не задел картину. Какие последствия могут быть, если повредить музейный экспонат, «Вечерняя Москва» решила узнать у основателя адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексея Лунева.