В Новосибирске суд отказал в отсрочке барнаульцу, который сжег прохожего

— Постановление Алтайского краевого суда от 24 октября 2025 года об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства осуждённого о предоставлении отсрочки отбывания наказания оставлено без изменения, а апелляционная жалоба осуждённого без удовлетворения, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.