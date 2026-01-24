В Новосибирске суд отказал в отсрочке барнаульцу, который сжег прохожего

В Новосибирске осужденный не смог отсрочить себе наказание за жестокое убийство прохожего. Трагедия произошла в 2020 году на Докучаевском рынке в Барнауле.
Днем 56-летний врач-стоматолог пришел за продуктами на рынок и увидел, как двое пьяных мужчин стали мешать продавщице рыбного отдела. Муж продавщицы сделал замечание пьяным, доктор заметил конфликт и тоже решил заступиться за женщину. Вместе они прогнали нападавших.
По информации «КП-Барнаул», вскоре дебоширы вернулись с бутылкой бензина, подбежали к доктору сзади, облили его горючим и подожгли. Прохожие пытались сбить пламя, скорая оперативно доставила стоматолога в больницу. Потерпевший получил 50% ожогов тела и скончался через несколько дней.
Полиция задержала 40-летнего Дмитрия Волынчикова, который облил врача бензином. СК возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенного общеопасным способом. Подельника Дмитрия задержали за причинение вреда здоровью — он ударил пенсионера бутылкой.
Дмитрий вину не признал, ранее был судим. Обвиняемый запросил суд присяжных, в августе 20202 года Алтайский краевой суд назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор, решение оставили без изменений.
В октябре 2025 года осужденный подал жалобу в Алтайский краевой суд, попросив отсрочить наказание. Суд отказал Дмитрию, он обжаловал и это решение. 21 января 2026 года Пятый апелляционный суд в Новосибирске рассмотрел жалобу:
— Постановление Алтайского краевого суда от 24 октября 2025 года об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства осуждённого о предоставлении отсрочки отбывания наказания оставлено без изменения, а апелляционная жалоба осуждённого без удовлетворения, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.