Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата

В Львовской области на Украине произошел инцидент со стрельбой в отношении сотрудников ТЦК (Территориальный центр комплектования — украинский аналог военкомата). О случившемся сообщило украинское издание «Страна.ua».
По имеющимся данным, мужчина открыл огонь по представителям военкомата при неуточненных обстоятельствах. Детали происшествия и мотивы его действий на данный момент не раскрываются.
Сообщается, что подозреваемый был задержан. Сведения о возможных ранениях среди сотрудников военкомата отсутствуют, информация уточняется.
Ранее в Сети появилось видео из Одессы, на котором сотрудники территориального центра комплектования ловят мужчину, выбегая ему навстречу с разных сторон.