В Эрмитаже повредили статую императрицы XIX века: нарушителя вычислили по камерам

В Эрмитаже задержали посетителя, повредившего палец статуи императрицы Александры Федоровны на Октябрьской лестнице. В процессе задержания участвовали сотрудники музея и вневедомственной охраны Росгвардии.
«Сотрудники службы безопасности смогли оперативно определить по камерам видеонаблюдения, что повреждения были нанесены посетителем, который еще не покинул музей», — передает пресс-служба музея.
Повреждения заметила сотрудница музея 23 января. Однако уточняется, что отломанный палец — это не оригинал, а более поздняя реставрационная вставка на месте утраты.
Статуя была создана в 1840 году Дмитрием Савельевым для Николая I и представляет собой копию с оригинала работы Карла Фридриха Вихмана из Пруссии.
Ране KP.RU сообщал, что посетителю, который повредил картину в Третьяковке, могут назначить возместить ущерб в размере до 300 тыс. рублей.