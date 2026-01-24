Ричмонд
В Эрмитаже повредили статую императрицы XIX века: нарушителя вычислили по камерам

В Эрмитаже задержали нарушителя, он повредил статую императрицы.

Источник: Комсомольская правда

В Эрмитаже задержали посетителя, повредившего палец статуи императрицы Александры Федоровны на Октябрьской лестнице. В процессе задержания участвовали сотрудники музея и вневедомственной охраны Росгвардии.

«Сотрудники службы безопасности смогли оперативно определить по камерам видеонаблюдения, что повреждения были нанесены посетителем, который еще не покинул музей», — передает пресс-служба музея.

Повреждения заметила сотрудница музея 23 января. Однако уточняется, что отломанный палец — это не оригинал, а более поздняя реставрационная вставка на месте утраты.

Статуя была создана в 1840 году Дмитрием Савельевым для Николая I и представляет собой копию с оригинала работы Карла Фридриха Вихмана из Пруссии.

Ране KP.RU сообщал, что посетителю, который повредил картину в Третьяковке, могут назначить возместить ущерб в размере до 300 тыс. рублей.