Более 17 тысяч жителей Алчевска остались без электричества из-за морозов

«Морозы, напряжённая ситуация с централизованным теплоснабжением в населённом пункте и, соответственно, использование альтернативных источников отопления закономерно привели к пиковому росту энергопотребления в Алчевске», — уточнила администрация.
В настоящее время аварийные бригады занимаются восстановительными работами для ликвидации последствий перегрузки и возвращения электричества жителям города.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что атака вражеского дрона привела к отключению электричества у более чем тысячи абонентов в Михайловском муниципальном округе. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.