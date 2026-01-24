Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 17 тысяч жителей Алчевска остались без электричества из-за морозов

Более 17 тысяч потребителей в городе Алчевске (ЛНР) остались без электроснабжения из-за чрезмерной нагрузки на сети. Об этом сообщило правительство региона в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Морозы, напряжённая ситуация с централизованным теплоснабжением в населённом пункте и, соответственно, использование альтернативных источников отопления закономерно привели к пиковому росту энергопотребления в Алчевске», — уточнила администрация.

В настоящее время аварийные бригады занимаются восстановительными работами для ликвидации последствий перегрузки и возвращения электричества жителям города.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что атака вражеского дрона привела к отключению электричества у более чем тысячи абонентов в Михайловском муниципальном округе. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.