В Воронеже подросток стал жертвой мошенников и лишился 1,5 млн рублей

«Преступники детально инструктировали подростка по видеосвязи, наблюдая за квартирой. Ценности были сложены в чемодан и вынесены из дома. Общий ущерб составил около 1 495 000 рублей», — отмечается в телеграм-канале ведомства.
Преступники вышли на связь с молодым человеком и обманным путем заполучили секретный код из сообщения. Воспользовавшись доступом к личному кабинету на портале «Госуслуги», аферисты начали оказывать давление на подростка, запугивая его возможностью возбуждения уголовного дела.
Поддавшись манипуляциям, несовершеннолетний выполнил все требования мошенников. Он поместил в чемодан и передал злоумышленникам все ценности из домашнего сейфа, включая наличные и драгоценности.
По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ.
