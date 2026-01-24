Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже подросток стал жертвой мошенников и лишился 1,5 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 24 января, ФедералПресс. В Воронежской области подросток, опасаясь преследования по закону, передал мошенникам деньги, хранившиеся у его родителей. Информация предоставлена пресс-службой ГУ МВД по области.

«Преступники детально инструктировали подростка по видеосвязи, наблюдая за квартирой. Ценности были сложены в чемодан и вынесены из дома. Общий ущерб составил около 1 495 000 рублей», — отмечается в телеграм-канале ведомства.

Преступники вышли на связь с молодым человеком и обманным путем заполучили секретный код из сообщения. Воспользовавшись доступом к личному кабинету на портале «Госуслуги», аферисты начали оказывать давление на подростка, запугивая его возможностью возбуждения уголовного дела.

Поддавшись манипуляциям, несовершеннолетний выполнил все требования мошенников. Он поместил в чемодан и передал злоумышленникам все ценности из домашнего сейфа, включая наличные и драгоценности.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ.

Напоминаем, ранее врач из Екатеринбурга лишился более миллиона рублей после посещения сайта знакомств.