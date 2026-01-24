Чибис: в Мурманской области введён режим повышенной готовности

В связи с перебоями электроснабжения из-за погодного скачка напряжения в Мурманской области введен режим повышенной готовности. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис.
«Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО городе Североморск пока будут сохраняться», — проинформировал губернатор в Telegram-канале.
Он пояснил, что по действующим правилам было введено ограничение подачи света для некоторых потребителей, таких как жилые дома и освещение улиц, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, медучреждения, водоканалы и прочие жизненно важные объекты.
Как подчеркнул Чибис, «Россетям» дано указание мобилизовать все силы для быстрого восстановления ЛЭП.
В свою очередь украинский министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым трудным днем для энергосистемы страны с 2022 года.