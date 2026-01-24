Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чибис: в Мурманской области введён режим повышенной готовности

Губернатор Мурманской области сообщил, что в городе организована работа по быстрому восстановлению ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

В связи с перебоями электроснабжения из-за погодного скачка напряжения в Мурманской области введен режим повышенной готовности. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис.

«Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО городе Североморск пока будут сохраняться», — проинформировал губернатор в Telegram-канале.

Он пояснил, что по действующим правилам было введено ограничение подачи света для некоторых потребителей, таких как жилые дома и освещение улиц, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, медучреждения, водоканалы и прочие жизненно важные объекты.

Как подчеркнул Чибис, «Россетям» дано указание мобилизовать все силы для быстрого восстановления ЛЭП.

В свою очередь украинский министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым трудным днем для энергосистемы страны с 2022 года.