Чибис: в Мурманской области введён режим повышенной готовности

Он пояснил, что по действующим правилам было введено ограничение подачи света для некоторых потребителей, таких как жилые дома и освещение улиц, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, медучреждения, водоканалы и прочие жизненно важные объекты.