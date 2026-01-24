Ричмонд
В Воронежской области мать школьницы избила учительницу при учениках

В Воронежской области женщина избила педагога на глазах у учеников. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил портал moe-online.ru.

В Воронежской области женщина избила педагога на глазах у учеников. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил портал moe-online.ru.

Инцидент случился в городе Острогожске в конце декабря прошлого года. Мать ученицы школы № 2 пригласили в образовательное учреждение для беседы, но во время встречи она набросилась на учительницу и стала бить ее по голове. Все это произошло на глазах у школьников.

После произошедшего с пострадавшим педагогом и детьми, которые стали свидетелями побоев, провели работу специалисты районной антикризисной бригады. Также ученикам рассказали о работе педагога-психолога и возможности обратиться за помощью по телефонам горячих линий.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту инцидента, сказано в статье.

Отец ученика пятого класса напал с кулаками на педагога в школе на северо-востоке Москвы. Об этом 13 ноября 2025 года сообщили в пресс-службе Департамента образования Москвы. В пресс-службе ведомства добавили, что именно поведение взрослых формирует у детей представление о нормах, принятых в обществе.