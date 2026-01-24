В Воронежской области мать школьницы избила учительницу при учениках

Инцидент случился в городе Острогожске в конце декабря прошлого года. Мать ученицы школы № 2 пригласили в образовательное учреждение для беседы, но во время встречи она набросилась на учительницу и стала бить ее по голове. Все это произошло на глазах у школьников.