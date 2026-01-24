Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции

Кроме этого, в Кузбассе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр сейсмического события интенсивностью 3,2 балла был зафиксирован всего в 5 км от поселка Трудармейский. Однако если в Кемеровской области толчки ощущались, то жители Томской области их не почувствовали.