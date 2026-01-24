Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции

На юго-востоке от Балыкесир в Турции зафиксировано землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

В западной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его сведениям, подземные толчки произошли в 62 км к юго-востоку от Балыкесира, провинции с населением 238 тыс. жителей. Глубина очага составила 11 км.

Сообщений о жертвах и материальном ущербе в результате землетрясения не зафиксировано.

Накануне в акватории Тихого океана у побережья Камчатки было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 143 км от Петропавловска-Камчатского, а их очаг находился на глубине около 60 км.

Кроме этого, в Кузбассе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр сейсмического события интенсивностью 3,2 балла был зафиксирован всего в 5 км от поселка Трудармейский. Однако если в Кемеровской области толчки ощущались, то жители Томской области их не почувствовали.