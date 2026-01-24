США нанесли удар по судну в Тихом океане

«Объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли», — написано в сообщении командования в соцсети X.
США начали операцию «Южное копье» против наркокартелей в середине ноября 2025 года. Всего из-за ударов американской армии по судам погибли как минимум 115 человек.
