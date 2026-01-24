Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нанесли удар по судну в Тихом океане

Южное командование вооруженных сил США сообщило об ударе по судну в восточной части Тихого океана. Там утверждают, что оно было связано с наркокартелями. Погибли два человека, еще один выжил.

Источник: Reuters

«Объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли», — написано в сообщении командования в соцсети X.

США начали операцию «Южное копье» против наркокартелей в середине ноября 2025 года. Всего из-за ударов американской армии по судам погибли как минимум 115 человек.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше