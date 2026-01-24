Уголовное дело возбуждено из-за отключений света в Мурманской области

«Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления дело по факту массового отключения энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО Североморск возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, 23 января 2026 года из-за бездействия должностных лиц сетевой организации произошло критическое падение напряжения. Несвоевременное обслуживание линий электропередач и запоздалое реагирование на аварийные ситуации привели к массовым отключениям в Мурманске и закрытом административно-территориальном образовании Североморск, включая объекты критической инфраструктуры.
На месте уже работает следственная группа, проводятся необходимые процессуальные действия. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе адекватности мер по обслуживанию сетей, оперативности реагирования на изменения погодных условий и эффективности устранения последствий аварии.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о введении режима повышенной готовности. Причиной стали частичные отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды. Он пояснил, что введённые ограничения электроснабжения (в жилых домах и на улицах) — необходимая мера. Она позволяет обеспечить электроэнергией в первую очередь котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.