Уголовное дело возбуждено из-за отключений света в Мурманской области

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о введении режима повышенной готовности. Причиной стали частичные отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды. Он пояснил, что введённые ограничения электроснабжения (в жилых домах и на улицах) — необходимая мера. Она позволяет обеспечить электроэнергией в первую очередь котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты.