Президент Бразилии: Трамп претендует на единоличную власть в «Совете мира»

Президент США Дональд Трамп пытается создать параллельную систему глобального управления. С таким заявлением выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Трамп пытается создать аналог ООН.

Президент США Дональд Трамп пытается создать параллельную систему глобального управления. С таким заявлением выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Президент Трамп предлагает создать новую ООН, которой он будет единолично владеть», — заявил да Силва. Его слова приводит Reuters. По его мнению, подобный формат может изменить баланс сил в мире и повлиять на выработку решений по ключевым кризисам, в том числе на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает создание нового международного «совета мира», который должен стать альтернативной площадкой для урегулирования конфликтов и потенциальной заменой ООН. По данным Financial Times, проект обсуждается как инициатива, призванная закрепить ведущую роль США в мирном посредничестве и представить его на форуме в Давосе, на фоне ослабления традиционных институтов дипломатии и перераспределения ролей Вашингтона во внешней политике.

