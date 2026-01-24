СК РФ возбудил уголовное дело по ЧП в Мурманской области

Из-за массового блэкаута в Мурманской области возбуждено уголовное дело о халатности.
В Мурманской области следственное управление СК России возбудило уголовное дело о халатности из ‑за массового блэкаута в Мурманске и ЗАТО Североморск. Об этом сообщили в telegram-канале регионального следственного управления.
«Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления дело по факту массового отключения энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО Североморск возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в СК по региону.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о вводе на территории региона режима повышенной готовности в связи с аварийными отключениями электроснабжения. Принято решение о введении ограничений электроснабжения для части потребителей, включая жилые многоквартирные дома и объекты городского освещения.