Посетитель Эрмитажа отломал палец у статуи императрицы Александры Фёдоровны

А ранее на португальском острове Мадейра неизвестный устроил поджог известной статуи футболиста Криштиану Роналду. Злоумышленник облил скульптуру горючей жидкостью и поджёг её. Под видео он оставил провокационную подпись, назвав произошедшее «последним предупреждением Господа для Криштиану». Как сообщила полиция Мадейры, личность подозреваемого уже установлена. Ранее он уже привлекался за аналогичные действия.