Посетитель Эрмитажа отломал палец у статуи императрицы Александры Фёдоровны

Нарушение было обнаружено смотрителем во время обхода. Осмотр показал, что у скульптуры повреждён один из пальцев. Информация была немедленно передана в музейную Службу безопасности.
Сотрудники Эрмитажа изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что повреждение нанёс посетитель, который на тот момент ещё находился в здании музея. Его личность и местонахождение были определены. Нарушителя задержали сотрудники Службы безопасности Эрмитажа при участии Росгвардии.
В пресс-службе музея уточнили, что повреждённый фрагмент не относится к подлинной части скульптуры. Эта деталь была выполнена в ходе реставрационных работ и восполняла элемент, утраченный ранее.
А ранее на португальском острове Мадейра неизвестный устроил поджог известной статуи футболиста Криштиану Роналду. Злоумышленник облил скульптуру горючей жидкостью и поджёг её. Под видео он оставил провокационную подпись, назвав произошедшее «последним предупреждением Господа для Криштиану». Как сообщила полиция Мадейры, личность подозреваемого уже установлена. Ранее он уже привлекался за аналогичные действия.
