Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области, ранены пять человек

Боевики Вооруженных сил Украины совершили очередную атаку на мирных жителей Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал служебный автобус, в котором находились гражданские лица. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Автобус в результате атаки был полностью уничтожен огнём. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
«Дрон ВСУ атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа. Ранены пять мирных жителей», — сообщил Гладков.
Он пояснил также, что двое мужчин и две женщины были оперативно доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. У них диагностированы минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Еще одному пострадавшему, получившему баротравму, оказали помощь в Борисовской ЦРБ.
«Один из мужчин находится в тяжёлом состоянии, в настоящее время ему проводят операцию», — сообщил Гладков.
Ранее KP.RU писал, что беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке в Токмаке. В доме были повреждены стекла.
Также украинские БПЛА атаковали Пензу, ночной удар привел к пожару на нефтебазе.
А при атаке ВСУ брянского села Алейниково мирный житель получил контузию.