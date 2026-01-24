В Эрмитаже задержали повредившего статую императрицы посетителя

В Государственном Эрмитаже был задержан посетитель, повредивший палец у портретной статуи императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Инцидент произошел на Октябрьской лестнице Зимнего дворца, задержание осуществили сотрудники службы безопасности музея при поддержке вневедомственной охраны Росгвардии.
Повреждение было выявлено вечером 23 января смотрителем музея. С помощью системы видеонаблюдения удалось установить, что к инциденту причастен посетитель, который на тот момент еще находился в здании, после чего его оперативно задержали.
В пресс-службе Эрмитажа уточнили, что поврежденный палец не являлся оригинальной частью скульптуры, а представлял собой реставрационное восполнение ранее утраченного элемента.
