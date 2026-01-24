Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы заплыва через Босфор не выразили соболезнований семье Свечникова

Организаторы межконтинентального заплыва через Босфор не выразили соболезнований лично семье российского пловца Николая Свечникова, лишь опубликовав на официальном сайте соответствующий пресс-релиз. Об этом рассказала мать спортсмена Галина Свечникова.

Организаторы межконтинентального заплыва через Босфор не выразили соболезнований лично семье российского пловца Николая Свечникова, лишь опубликовав на официальном сайте соответствующий пресс-релиз. Об этом рассказала мать спортсмена Галина Свечникова.

21 января результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре было найдено тело Свечникова, 22 января его родители опознали сына.

В ночь на субботу, 24 января, на сайте организационного комитета заплыва был размещен пресс-релиз, где представители Турецкого олимпийского комитета заявили, что «глубоко опечалены» известиями об идентификации тела Свечникова.

— Мы выражаем глубокие соболезнования его семье, близким, всем, кто его любил, и РФ. Судебные и административные процессы, связанные с этим вопросом, ведутся компетентными органами, — сказано в заявлении.

— Нам никто из организаторов заплыва не звонил и не выражал соболезнования, — рассказала РИА Новости мать пловца.

Свечников пропал 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Спортсмен готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, но перед заплывом в Стамбуле выпали осадки. По словам его жены, организаторы заплыва приступили к поискам только через 12 часов.