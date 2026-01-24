Организаторы заплыва через Босфор не выразили соболезнований семье Свечникова

Организаторы межконтинентального заплыва через Босфор не выразили соболезнований лично семье российского пловца Николая Свечникова, лишь опубликовав на официальном сайте соответствующий пресс-релиз. Об этом рассказала мать спортсмена Галина Свечникова.
21 января результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре было найдено тело Свечникова, 22 января его родители опознали сына.
В ночь на субботу, 24 января, на сайте организационного комитета заплыва был размещен пресс-релиз, где представители Турецкого олимпийского комитета заявили, что «глубоко опечалены» известиями об идентификации тела Свечникова.
— Мы выражаем глубокие соболезнования его семье, близким, всем, кто его любил, и РФ. Судебные и административные процессы, связанные с этим вопросом, ведутся компетентными органами, — сказано в заявлении.
— Нам никто из организаторов заплыва не звонил и не выражал соболезнования, — рассказала РИА Новости мать пловца.
Свечников пропал 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Спортсмен готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, но перед заплывом в Стамбуле выпали осадки. По словам его жены, организаторы заплыва приступили к поискам только через 12 часов.